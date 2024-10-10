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Маркус Смарт: «Зак Иди будет очень важен для нас. Он отлично двигается, у него очень высокий IQ»

Маркус Смарт высоко оценил новичка «Мемфиса».

22-летний центровой Зак Иди был выбран 9-м на драфте-2024 НБА и считается одним из претендентов на звание новичка года.

«Он будет очень важным для нас. Позволяет разнообразить игру в защите. Дает мне и Джарену Джексону показать все, на что мы способны. Здорово иметь такую защиту кольца у себя за спиной. Его 224 сантиметра роста – очень значимый фактор. Он здорово двигается, у него очень высокий IQ, и он продолжает становиться лучше.

У нас очень высокий потолок, если мы сфокусируемся на наших задачах и сыграемся как можно раньше, то можем показать очень высокий уровень, особенно в защите. У нас достаточно таланта, парни на это способны», – заключил Смарт.

«Мемфис» обыграл «Даллас» в первом предсезонном матче (121:116). Зак Иди набрал 6 очков (3 из 4 с игры), 7 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот за 18 минут.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
logoДаллас
logoМемфис
logoНБА
logoМаркус Смарт
logoДжарен Джексон-младший
logoЗак Иди
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