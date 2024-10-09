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Маркус Смарт: «Кайри Ирвинг дал «Мэверикс» большое преимущество. Они поняли, что нужно, чтобы выиграть чемпионат»

Маркус Смарт высказался о важности приобретения Кайри Ирвинга для «Далласа».

«Первый полный сезон Кайри Ирвинга в «Далласе» был великолепным. Никто не ожидал от них того, чего они добились. Это говорит о многом. Кайри пришел и стал частью процесса. Разумеется, у них есть Лука Дончич и остальные парни, но наличие Кайри дало им большое преимущество, помогло преодолеть трудности и вывело на новый уровень.

Они не выиграли чемпионат, но они дошли до финала. Они поняли, что нужно, чтобы выиграть чемпионат», – сказал защитник «Мемфиса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джои Мистретты в соцсети X
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