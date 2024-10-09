Адриатическая лига. КРКА обыграла в гостях «Цибону».
Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Словенская КРКА обыграла в гостях хорватскую «Цибону».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, Мега Сербия – 3-0, Будучность Черногория – 3-0, ФМП Сербия – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Дубай ОАЭ – 2-1, Студентски центар Черногория – 2-1, КРКА Словения – 2-2, Задар Хорватия – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Цедевита-Олимпия Словения – 1-2, Спартак Суботица Сербия – 1-2, Сплит Хорватия – 1-2, Цибона Хорватия – 1-3, Борац Чачак Сербия – 1-3, Морнар Бар Черногория – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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