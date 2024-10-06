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Адриатическая лига. «Сплит» примет «Црвену Звезду», «Партизан сыграет с «Цибоной»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Хорватский «Сплит» примет сербскую «Црвену Звезду». Сербский «Партизан» сыграет с хорватской «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Мега Сербия – 3-0, Будучность Черногория – 3-0, Партизан Сербия – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Дубай ОАЭ – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Задар Хорватия – 1-1, ФМП Сербия – 1-1, Борац Чачак Сербия – 1-1, Цибона Хорватия – 1-1, Студентски центар Черногория – 1-1, КРКА Словения – 1-2, Цедевита-Олимпия Словения – 1-2, Спартак Суботица Сербия – 1-2, Сплит Хорватия – 0-2, Морнар Бар Черногория – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЦибона
logoПартизан
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
logoФМП
logoБорац Чачак
logoСплит
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