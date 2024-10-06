Адриатическая лига. «Сплит» примет «Црвену Звезду», «Партизан сыграет с «Цибоной»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Хорватский «Сплит» примет сербскую «Црвену Звезду». Сербский «Партизан» сыграет с хорватской «Цибоной».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Мега Сербия – 3-0, Будучность Черногория – 3-0, Партизан Сербия – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Дубай ОАЭ – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Задар Хорватия – 1-1, ФМП Сербия – 1-1, Борац Чачак Сербия – 1-1, Цибона Хорватия – 1-1, Студентски центар Черногория – 1-1, КРКА Словения – 1-2, Цедевита-Олимпия Словения – 1-2, Спартак Суботица Сербия – 1-2, Сплит Хорватия – 0-2, Морнар Бар Черногория – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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