Давис Бертанс: «Не получал предложения от «Партизана»
Давис Бертанс опроверг слухи об интересе со стороны «Партизана».
«Я не получал предложения от «Партизана». Может быть, был шанс перейти туда на один сезон, но это не для меня. Я хотел провести больше времени в одном городе. Меня четыре раза меняли за два года в НБА, это очень тяжело для семьи.
В каждой команде Евролиги по 15 игроков — вот насколько они качественные. Огнен Добрич сыграл против нас всего семь минут. Для меня очень важно иметь постоянное игровое время до конца карьеры», – сказал латвийский форвард «Дубая».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
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