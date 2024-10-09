Предсезонный матч между «Майами» и «Атлантой» перенесен из‑за урагана «Милтон»
Предсезонный матч «Майами» – «Атланта» перенесен с 10 на 16 октября.
«Майами» объявил, что предсезонный матч против «Атланты», запланированный на четверг, 10 октября, отложен из-за урагана «Милтон» и теперь состоится в следующую среду, 16 октября.
Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило режим чрезвычайной ситуации во Флориде в связи с приближающимся к юго-восточному побережью США ураганом «Милтон».
Власти Флориды рекомендовали почти 6 млн жителей штата покинуть дома и эвакуироваться.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Майами»
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