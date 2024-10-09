Предсезонный матч между «Майами» и «Атлантой» перенесен из‑за урагана «Милтон»

Предсезонный матч «Майами» – «Атланта» перенесен с 10 на 16 октября.

«Майами » объявил, что предсезонный матч против «Атланты», запланированный на четверг, 10 октября, отложен из-за урагана «Милтон» и теперь состоится в следующую среду, 16 октября.

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило режим чрезвычайной ситуации во Флориде в связи с приближающимся к юго-восточному побережью США ураганом «Милтон».

Власти Флориды рекомендовали почти 6 млн жителей штата покинуть дома и эвакуироваться.