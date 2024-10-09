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«Всегда помни, откуда ты родом». Джонатан Куминга поделился последними словами, которые ему сказал Дикембе Мутомбо

Джонатан Куминга поделился воспоминаниями о Дикембе Мутомбо.

«В последний раз, когда я видел Мутомбо, он сказал: «Просто продолжай, продолжай работать. Тебя ждет большое будущее. Всегда помни, откуда ты родом».

Я узнал о Мутомбо раньше, чем о самых популярных игроках НБА, таких как Карим Абдул-Джаббар. Мутомбо построил большую больницу, чтобы помочь многим людям, которые в этом нуждались. В Конго не было больницы, в которой была бы, например, МРТ. Больница была построена в честь его матери», – рассказал форвард «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Andscape
logoГолден Стэйт
logoДикембе Мутомбо
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logoДжонатан Куминга
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