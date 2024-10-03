Мутомбо изменил НБА одним взмахом пальца. Откуда взялся легендарный жест?

Дикембе Мутомбо, несмотря на все его регалии и достижения, сложно любить как баскетболиста. Можно (и нужно) ценить его эффективность, восторгаться самоотдачей и профессионализмом, которые он привносил в каждую свою команду. И все же запомнится он, прежде всего, своим культурным вкладом. Он не был первопроходцем, все же его во всем – не только в блоках – неизменно опережал Хаким Оладжувон. Но именно Дикембе Мутомбо Мполондо Мукамба Жан-Жак Вамутомбо успешно соединил свое реноме амбассадора от Африки с имиджем ироничного здоровяка со страшным голосом, добрым сердцем и навсегда им запатентованной жестикуляцией.

Мутомбо сразу же стал успешным, но не сразу нашел свою идентичность

Дикембе Мутомбо не помнит, когда он в первый раз погрозил пальцем после блок-шота сопернику, но помнит почему.

В 1991-м «Наггетс» взяли его на драфте под 4-м пиком и без всякой адаптации принялись разрабатывать Мутомбо как золотую жилу. Центровой отыграл 71 матч (все в старте), стал лидером команды по подборам (12,3 в среднем за игру), блок-шотам (3), а в результативности уступил только Реджи Уильямсу (16,6 очка против 18,2).

Мутомбо в первый же год – единственный из своего драфт-класса – попал на Матч звезд и мог бы стать лучшим новичком, но в голосовании финишировал вторым после Лэрри Джонсона. И здесь все было закономерно. Мало того, что индивидуальная статистика Джонсона была лучше (19,2 очка, 11 подборов, 3,6 передач, 0,6 блок-шотов), он был понятен публике. Первый номер драфта, звезда университета UNLV, прирожденный атлет, дружелюбный здоровяк, озаряющей своей фиксатой улыбкой любое помещение, куда бы ни заходил, и, конечно же, лицо рекламной кампании Converse, которая разрывала эфирную сетку ТВ.

Мутомбо при всех его достоинствах играл в команде, представлявшей собой суповой набор, а родом был из страны, которую большинство американцев не могут найти на карте. Даже его тренер по Джорджтауну Джон Томпсон поначалу обращался к Мутомбо просто: «Эй, Африка, иди сюда».

«Я с первого дня понял, что для успеха в НБА одной хорошей игры мало. Нужно было создать привлекательную торговую марку, которая бы подчеркивала мои сильные стороны. Я отлично блокировал броски, но у меня не было фирменного слова или жеста, который бы отражал мое доминирование. Поначалу я просто качал головой, но так делали многие, да и выглядело это глупо», – вспоминал Мутомбо.

Знаменитый жест появился как будто сам собой, при этом Мутомбо утверждает, что начал использовать его на площадке до знаменитой рекламной кампании Adidas, которая выпустили его именные кроссовки в 1993-м.

«Слышал мнение, будто идею с жестом посоветовали маркетологи Adidas или она родилась в процессе обсуждения рекламной кампании. На самом деле, ничего подобного. К тому моменту, я уже размахивал пальцем перед лицами игроков, приговаривая: «Нет, нет, нет». Adidas очень помогли мне в продвижении моего бренда, и я им очень благодарен, но к жесту компания не имеет никакого отношения. Он скорее стал результатом импровизации, который с определенного момента стал моим патентованным знаком».

Можно точно назвать момент, когда угрожающее покачивание пальцем навсегда слилось с непроходимой защитой в трехсекундной. Это 5-й матч первого раунда плей-офф-1994 против «Сиэтл Суперсоникс».

«Сверхзвуковые» тогда были на взлете, закончив регулярку в статусе лучшей команды лиги (63-19), вторым нападением и третьей защитой среди всех команд. «Денвер» заполз в плей-офф с 8-го места (42-40), практически на ободах. Статус фаворита у «Сиэтла» был неоспорим, а победа в первых двух матчах лишний раз подтвердила это. А дальше «Денвер» начал творить историю. Победа в 3-м матче (110:93) выглядела как своеобразный реверанс со стороны «Сиэтла», но очень скоро стало понятно, что никто из пары соперников не собирался расшаркиваться друг перед другом. В последующих двух матчах команды стабильно заходили в овертайм, где все решалось на последних минутах.

Примерно за 1:25 до конца овертайма 5-го матча «Денвер» имел символическое преимущество (96:94), прежде чем Шон Кемп в свойственной ему манере пошел на абордаж. Учитывая его атлетизм и стиль игры, это мог бы быть еще один яркий хайлайт, собственно, так оно и случилось, только Кемп оказался его соавтором. Мутомбо оформил свой 8-й блок-шот в матче и 31-й в серии. Для понимания: у «Наггетс» в полном составе за 5 матчей набралось 48 блок-шотов, у «Соникс» – 26.

«Этот его жест – это не просто бравада. Дикембе – очень умный игрок. Как только он начинал грозить пальцем, парни увлекались и в попытках реабилитироваться вновь и вновь бросались на него. Это не было провокацией, Дикембе просто предоставлял вам шанс сыграть в его баскетбол. Остальное вы делали сами – атаковали его, раз за разом напарываясь на его блок-шоты. Я сам погорел на этом, поэтому знаю о чем говорю», – резонно замечал Кемп.

«Денвер» выиграл серию и стал первой в истории 8-й командой, выбившей первую. В следующем раунде «Денвер» в такой же упорной борьбе уступил «Юте» (3-4), но определенно стал главной сенсацией розыгрыша, а жест Мутомбо превратился в его фирменный знак и главную причину локальных успехов «Денвера».

«Тогда-то манера размахивать пальцем и стала культовой. Появились плакаты, болельщики на трибунах повторяли за Дикембе. Этот жест стал частью его стиля», – утверждал генменеджер «Наггетс» Берни Бикерстафф.

Жест стал причиной долгих препирательств с Джорданом, а лига пыталась его запретить

По факту Мутомбо сделал то, чего в новейшей истории до него не удавалось никому – придал амплуа защитного центрового стиль и лоск.

Да, по соседству резвился Деннис Родман, но к тому моменту он еще не окончательно трансформировался в рок-звезду на паркете, а свои титулы добыл в качестве прилежного чернорабочего в составе «Пистонс». Мутомбо же к 1996-му стал вполне себе самостоятельной звездой первого эшелона.

Поэтому, когда он вышел на рынок свободных агентов, «Атланта» практически сразу же выкатила 5-летний контракт на сумму 50 миллионов. И не прогадала.

Именно в составе «ястребов» центровой демонстрировал лучший баскетбол в своей карьере. В «Атланте» Мутомбо трижды становился «лучшим защищающимся лиги», дважды был лидером лиги по подборам, а в 1999-м отхватил новомодную награду IBM Award за самый большой статистический вклад в развитие своей команды.

Ну, и самое главное – на пару с Джорданом сотворил, пожалуй, самый очаровательный биф в истории лиги. Речь о многолетнем споре, причиной которого был данк Джордана через Мутомбо. Дикембе признавал, что в его первый год через него авторитетно вдарил Пиппен, а вот Джордану не удавалось оформить хайлайт через конголезца на протяжении 6 лет.

«Честно признаюсь, я не хотел быть на постерах, где Майкл бьет через других игроков. Я видел много подобных, и те ребята выглядели неважнецки. Я не избегал прямого соперничества, но старался действовать так, чтобы у него не было пространства для маневра. Долгое время мне это удавалось, но, в конце концов, Майкл – это Майкл», – под аккомпанемент собственного смеха признавал Мутомбо.

Эта запись затерта до дыр, в отличие от другой (пусть и не такого хорошего качества), сделанной еще во времена выступлений Мутомбо за «Денвер».

В общем, оба допекали друг друга регулярно и при этом с известной степенью уважения.

«Я играл в лиге, где помимо баскетбольного соперничества было соперничество характеров. Именно характеров, а не просто слов. Трэш-ток может быть разным. Ты можешь бросать слова на ветер, а можешь утверждать что-то и потом подтверждать сказанное поступками. Мне кажется, со временем это стало встречаться реже. Дикембе утверждал, что он – лучший блокирующий лиги, и отвечал за свои слова. Иногда я наказывал его за них, иногда – другие, но он никогда не отворачивался от вызовов. Это и есть суть соперничества. И за это я безмерно уважаю его. Благодаря таким, как он, эта игра становится лучше», – слова Джордана на церемонии включения Мутомбо в Зал славы.

Джордан подтверждает и принципиальность Мутомбо, который, несмотря на репутацию сурового добряка, долгое время отказывался потолкать просьбам лиги. Со временем он чехлил соперников так часто и размахивал пальцем так грозно, что тренеры некоторых команд начали подавать жалобы, называя поведение центрового провокационным и неподобающим.

«Да это правда. Мне звонил комиссионер Стерн и сказал, что было бы лучше, если бы я перестал это делать. Я проигнорировал его просьбу и продолжил получать технические фолы», – вспоминал Мутомбо.

В конце 90-х лига ввела правило, запрещающее все, что могло интерпретироваться как «издевательские действия». И совершенно явным образом под него попал жест Мутомбо.

Тот все равно выкрутился и придумал оригинальное решение: он стал проворачиваться к трибунам и демонстрировать палец как будто в сторону зрителей.

«В конечном итоге, все сводилось к демонстрации пальца, – говорил Мутомбо. – А телевидение и болельщики уже расценивали это так как считали нужным. Я не мог просто взять и отказаться от жеста. Он стал моей подписью. Когда вы делаете что-то более 2000 раз, это становится частью вашей индивидуальности».

Жест Дикембе вдохновил новое поколение африканских игроков. Мутомбо говорил, что на нем держится вся его благотворительность

В 1997-м Мутомбо получил очередную награду «лучшему защищающемуся», а 5-летний Бисмак Бийомбо, родившийся в Лубумбаши, втором по величине городе Конго, смотрел на него с восхищением и мечтал об НБА.

«Не так много людей из Конго пробились в лучшую баскетбольную лигу мира. Глядя на него, мы понимали, что это возможно, это реально. Ну и, само собой, заимствовали какие-то элементы его игры и стиля. Так что если вы видите африканского баскетболиста, машущего пальцем после блок-шота – вы точно знаете, откуда это взялось», – проговаривал очевидное Бийомбо.

Только вот не стоит привносить элементы чужого стиля в свою игру с молчаливого согласия.

«Я не давал ему на это разрешения. Ему стоило обсудить со мной сумму авторских выплат и частичный выкуп прав на патент. Нам с Бисмаком предстоит серьезный разговор. При встрече мы это обязательно обсудим», – иронизировал в интервью Мутомбо.

Правда, потом оказалось, что не иронизировал.

И принципиальность Мутомбо несложно понять.

«Одним движением пальца я смог собрать много-много долларов от корпораций и частных лиц, чтобы улучшить условия жизни в Африке, – объяснял Мутомбо. – У меня была мечта стать врачом, но она приняла иное воплощение, когда я стал строить социальные центры и больницы, цель которых сделать этот мир лучше и помочь тем, кто в этом нуждается».

Начиная с 1997-го года Мутомбо принимал активное участие в развитии здравоохранения Африки. Сперва основал фонд, который отправлял в Киншасу медикаменты, фармацевтические товары, больничные койки и машины скорой помощи. А в 2007-м открыл суперсовременную больницу Бьямба-Мари-Мутомбо, названную в честь его матери. Это учреждение стоимостью 29 миллионов долларов представляет собой современную больницу на 170 коек с первым в стране компьютерным томографом и самым современным оборудованием. Мутомбо внес 15 миллиона долларов из своих собственных средств, а остальную сумму пожертвовали игроки и владельцы клубов НБА.

И это не были какие-то внезапные вспышки совести. Мутомбо регулярно получал почетные награды и попадал на обложки журналов, посвященных благотворительной деятельности.

«Мой жест и слова «Нет, нет, нет» стали отличным символом и слоганом не только для баскетбола. Он уместен и во всем, что касается филантропии. Люди не готовы смотреть на страдания тех, кто оказался в тяжелых условиях. Поэтому они говорят «Нет» полиомиелиту, нет – малярии, нет – первобытным условиям проживания. Этот жест сделал мою игру узнаваемой. Я пообещал себе, что к тому времени, когда я уйду из баскетбола, меня будут помнить. И я знал, что хочу остаться в памяти людей как отличный защитник, мастер блок-шотов. Но в итоге этот жест определил мою судьбу не только на площадке, но и за ее пределами. И для меня это пример того, что иногда самая мелочь, казалось бы, незначительная деталь может изменить мир к лучшему».

Хотелось бы согласиться с Дикембе, но как-то не получается. Ведь когда речь идет о личностях такого таланта, работоспособности и человеколюбия мелочей быть не может. В Дикембе Мутомбо было монолитно все.

Умер Дикембе Мутомбо – человек-блок. Он первым остановил лучшую команду в лиге

Фото: Gettyimages.ru /Tim DeFrisco, Leigh Vogel; AFP /STEPHEN DUNN, JEFF HAYNES