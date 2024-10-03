Джарен Джексон: «Дикембе Мутомбо поддерживал меня еще до того, как я стал хорош в баскетболе»

Джарен Джексон рассказал, что Дикембе Мутомбо был его наставником с детства.

«Я знаю Дикембе с самого детства, он оказал большое влияние на мою жизнь, особенно его энтузиазм. Он был соседом по комнате моего отца, так что он поддерживал меня еще до того, как я стал хорош в баскетболе. Он всегда говорил, что я более одарен в нападении, чем он, даже когда я был моложе, и не был так одарен в нападении, как сейчас.

Когда я стал старше, он всегда проверял меня, ругал, говорил гадости и просто был самим собой. Он всегда давал мне советы с большой любовью, а потом переключался и давал настоящие советы, которые действительно помогали мне. Он был не просто кем-то, к кому я обращался за советом по поводу защиты или чего-то в этом роде — это было действительно личное», — рассказал форвард «Мемфиса ».