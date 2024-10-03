0

Джарен Джексон: «Дикембе Мутомбо поддерживал меня еще до того, как я стал хорош в баскетболе»

Джарен Джексон рассказал, что Дикембе Мутомбо был его наставником с детства.

«Я знаю Дикембе с самого детства, он оказал большое влияние на мою жизнь, особенно его энтузиазм. Он был соседом по комнате моего отца, так что он поддерживал меня еще до того, как я стал хорош в баскетболе. Он всегда говорил, что я более одарен в нападении, чем он, даже когда я был моложе, и не был так одарен в нападении, как сейчас.

Когда я стал старше, он всегда проверял меня, ругал, говорил гадости и просто был самим собой. Он всегда давал мне советы с большой любовью, а потом переключался и давал настоящие советы, которые действительно помогали мне. Он был не просто кем-то, к кому я обращался за советом по поводу защиты или чего-то в этом роде — это было действительно личное», — рассказал форвард «Мемфиса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Мемфиса»
logoДикембе Мутомбо
logoМемфис
logoНБА
logoДжарен Джексон-младший
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мутомбо изменил НБА одним взмахом пальца. Откуда взялся легендарный жест?
сегодня, 11:32
Умер Дикембе Мутомбо – человек-блок. Он первым остановил лучшую команду в лиге
26сегодня, 09:59
Джоэл Эмбиид о Дикембе Мутомбо: «Помимо того, чего он добился на площадке, он был еще лучше за ее пределами»
31 октября, 16:02
«Он сломал мне лицо в мой день рождения». Леброн Джеймс поделился самым ярким воспоминанием о Дикембе Мутомбо
51 октября, 15:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Альба» принимает «Панатинаикос», «Жальгирис» встретится с «Барселоной» и другие матчи
751 минуту назадLive
Единая лига ВТБ. «Зенит» принимает «Парму»
359 минут назадLive
Дрэймонд Грин – Брэндину Подземски: «Будь самим собой»
3сегодня, 16:20
Кевин Гарнетт: «Мемфис» будет в пятерке лучших на Западе»
3сегодня, 15:18
Майкл Мэлоун: «Расселл Уэстбрук – игрок, который способен переломить ход игры»
3сегодня, 14:55
Марко Белинелли: «Я боюсь уходить из баскетбола»
4сегодня, 14:45
Франк Ниликина: «НБА перерабатывает игроков»
1сегодня, 14:16
«Никс» нашли лазейку в коллективном соглашении, чтобы завершить сделку по Карлу-Энтони Таунсу
7сегодня, 13:58
Лонзо Болл: «У меня практически новое колено»
3сегодня, 13:22
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» сыграет с «Самарой», курское «Динамо» встретится с одноклубницами из Новосибирска и другие матчи
1сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Покушевски о возвращении в НБА: «Если появится хорошая возможность, почему бы и нет?»
6 минут назад
Джаред Харпер – MVP 2-го тура Еврокубка
12 минут назадВидео
Джош Примо присоединится к тренировочному лагерю «Чикаго»
сегодня, 16:37
Егор Демин сфотографировался в шапке-ушанке
2сегодня, 16:30Фото
Даниэль Хэкетт: «Самым большим разочаровнием этого сезона Евролиги станет «Панатинаикос»
сегодня, 16:08
Иман Шамперт: «Мне нравится тандем Брансона и Таунса на бумаге, но не в концовке матча в плей-офф»
сегодня, 15:55
Суперкубок Европы. Женщины. «Фенербахче» выиграл у «Бешикташа»
1сегодня, 15:05
Андрей Воронцевич: «Ждем от «Пармы» агрессивной защиты»
сегодня, 14:19
«Милуоки» подписал негарантированный контракт с Теренсом Дэвисом
сегодня, 14:05
Хавьер Паскуаль перед матчем против «Пармы»: «Нас ждет сложный вечер»
сегодня, 13:39