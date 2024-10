Он хотел стать врачом, но стал одним из лучших центровых в НБА. История Дикембе Мутомбо

От редакции: вы читаете материал пользовательского блога. Не забывайте о плюсах.

Ушел из жизни легендарный Дикембе Мутомбо. Он долгое время боролся с раком мозга, но так и не смог победить эту страшную болезнь. Давайте вспомним, каким он был баскетболистом и человеком.

Полное имя Дикембе звучит так – Дикембе Мутомбо Мполондо Мукамба Жан-Жак Вамутомбо. Он родился 25 июня 1966 года в Киншасе, что в Демократической Республике Конго. У него была большая семья: папа Самюэль работал директором школы, а мама Бьямба Мари была домохозяйкой, которая занималась воспитанием десяти детей. Дикембе был седьмым по старшинству среди братьев и сестер.

Хоть семья была и большая, но жили они неплохо, родители имели средний уровень доходов. Кроме того, папа с самого раннего возраста учил детей финансовой грамотности. Дикембе уже в юном возрасте обзавелся бизнесом: он продавал на улице хлеб, конфеты и жевательные резинки. Помимо бизнеса, как и все мальчишки он занимался спортом, ходил на боевые искусства и занимался футболом, там играл на вратарской позиции. При этом в детстве Дикембе вообще не прельщал баскетбол, он его не любил и вообще не собирался никогда в него играть.

Дикембе не планировал становится профессиональным спортсменом. У него была другая мечта – стать врачом. После окончания школы он поступил на медицинский факультет в Бобото Колледж – это частный университет в Киншасе. В 1987 году Дикембе решил получить более серьезное образование и отправился в США в университет Джорджтауна получив стипендию от Агентства США по международному развитию (USAID). Мутомбо планировал отучиться, получить диплом и вернуться на родину, где бы открыл свою практику.

Но в планы молодого конголезца вмешался главный тренер баскетбольной команды Джорджтауна Джон Томпсон. Он увидел молодого парня ростом 218 см и понял, что этот парень сможет помочь «Хойяс». Томпсон понял, что Мутомбо сможет заменить ушедшую в НБА звезду Джорджтауна Патрика Юинга.

Так и получилось. Сначала Дикембе не был хорош на площадке, но упорство, труд и тренировки принесли результат. Мутомбо стал грозной силой под своим щитом. Например, в первом сезоне в НСАА, в игре против университета Сент-Джонса Мутомбо умудрился сделать 12 блок-шотов.

У «Хойяс» появился крутой дуэт: Дикембе Мутомбо – Алонзо Моурнинг. Это был мощнейший защитный фронткорт во всей НСАА. Фанаты «Джорджтауна» придумали фишку под названием Rejection Row – когда кто-то из этой пары блокировал очередной бросок, болельщики в ряд выставляли картонные ладони, поэтому к концу игры ряд картонных рук мог быть длинным.

Дикембе дважды становился лучшим защитником сезона Конференции Big East: в 1990 году он разделил эту награду со своим партнером Моурнингом, в 1991-м он стал единоличным обладателем этого звания.

При этом, Мутомбо не забывал об учебе. Он активно занимался, летом проходил стажировки, например он проходил практику в Конгрессе США и во Всемирном банке. В 1991 году он получил степень бакалавра по лингвистике и дипломатии.

Такой прогресс, от баскетболиста ничего особо не умеющего делать на площадке, до грозного защитного центрового не остался без внимания со стороны скаутов НБА. На драфте-1991 года Дикембе под общим четвертым номером выбрала команда «Денвер Наггетс». «Денвер» в то время нужно было усиление в защите, поэтому Мутомбо стал идеальным вариантом.

В свой дебютный сезон в лиге центровой сразу стал показывать свое мастерство. Кроме того, будучи умным бизнесменом, Дикембе быстро внедрил в свою игру заметную фишку: после каждого заблокированного броска он покачивал указательным пальцем, как бы говоря «нет, только не в моем доме». В том же году Мутомбо снимется в рекламе Adidas со слоганом: «Man does not fly ... in the house of Mutombo». Кроме того, в своем первом сезоне в Лиге, Дикембе попал на МВЗ.

Мутомбо отыграет в «Наггетс» до 1996 года. За время проведенное в команде он станет членом сборной новичков (1992), лидером НБА по блокам (1994-1996), защитником года (1995).

После сезона 1995/96, Дикембе становился свободным агентом. По слухам, он хотел получить десятилетний контракт, но «Наггетс» не могли такой контракт себе позволить. Как позднее признается Берни Бикерстафф, тогдашний ГМ «Денвера», он считал, что не продление Мутомбо было самым большим провалом в его менеджерской карьере.

В итоге, Дикембе подписал пятилетний контракт с «Атлантой Хоукс» на общую сумму в 55 млн. С «Атлантой» он дважды станет DPOY (1997, 1998). Но, как и с «Денвером», с «Атлантой» конголезец ничего не добьется.

В феврале 2001 года, в дедлайн, Мутомбо обменивают в «Филадельфию Сиксерс» к молодому Аллену Айверсону. К тому моменту «Хоукс» ни на что не претендовали, поэтому решили отдать Мутомбо в контендер. Кстати, Дикембе пришел в команду к еще одному выпускнику «Джорджтауна» – Айверсону. Их дуэт производил впечатление: пока Айверсон уничтожал соперников в нападении, Мутомбо кошмарил их в защите. У Мутомбо появился реальный шанс завоевать первый чемпионский перстень в карьере.

«Филадельфия» вышла в финал НБА, где им противостояли «Лос-Анджелес Лейкерс». Фанатов НБА ждало два индивидуальных противостояния: Айверсон против Брайанта и Дикембе против Шака. Увы, но Мутомбо проиграл свою дуэль О`Нилу. «Лейкерс» выиграли финальную серию со счетом 4-1. Утешением в том сезоне для Мутомбо стал четвертый титул лучшего защитника НБА.

После «Филы» у нашего героя карьера пошла на спад, во всем виноваты травмы, да и возраст. После «Сиксерс» он попал в «Нетс», потом «Никс», а потом он перешел в «Рокетс» где стал сменщиком Яо Мина. 23 апреля 2009 года, после 18 сезонов в НБА, Мутомбо объявил о завершении своей карьеры.

Помимо игровой карьеры, Дикембе был известен своей благотворительной деятельностью. В 1997 году в родном Конго он основал фонд, который помогал жителям его родной страны. В Киншасе он построил больницу на 300 мест, назвав ее в честь матери «Больница имени Бьямба Мари Мутомбо». Он был одним из самых активных представителей программы НБА «Баскетбол без границ». Его деятельность высоко оценивали. Он дважды становился лауреатом Приза имени Дж. Уолтера Кеннеди – это награда которая ежегодно вручается Ассоциацией профессиональных баскетбольных писателей игроку или тренеру, проявившему себя в общественной и благотворительной деятельности.

Я обычно не знаю, как писать и как заканчивать текст об ушедшем в мир иной человеке. Давайте просто констатируем, что Дикембе Мутомбо – великий баскетболист и великий человек. Спасибо ему за все!

И закончим текст его легендарной фразой: The man cannot fly in the House of Mutombo!

Топовое фото: East News /AP Photo/John Bazemore