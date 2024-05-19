Заккари Рисаше установил личный рекорд результативности (28 очков) в матче плей-офф чемпионата Франции против «Нантера»

Заккари Рисаше набрал 28 очков против «Нантера».

19-летний французский форвард забросил 6 из 7 двухочковых, 5 из 9 трехочковых и 1 из 2 штрафных и добавил 6 подборов и 5 потерь к своей статистической линейке. « » уступил во второй встрече серии плей-офф (1-1).

входит в Топ-3 проспектов на драфте-2024 . На этой неделе первые лица «Атланты», контролирующей первый драф-пик, прилетали во Францию, чтобы посмотреть на игру баскетболиста.