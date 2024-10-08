Кайл Кузма: «В НБА могут обменять любого, кроме Виктора Вембаньямы»
Кайл Кузма заявил, что не позволяет слухам об обмене влиять на его игру.
«Слухи о моем возможном обмене ходят на протяжении восьми лет. Это мой восьмой год в НБА. Так что я не особо прислушиваюсь к ним. Я вижу их, но не прислушиваюсь.
Мне не так уж важно мнение других, и я думаю, что именно поэтому у меня такая успешная карьера. Часто можно увидеть, что когда игроки вступают в переговоры о сделках, это влияет на их игру.
Но в конечном итоге это не имеет значения. Во-первых, это бизнес. Во-вторых, в НБА могут обменять любого, кроме Виктора Вембаньямы. Если меня обменяют, я буду продолжать играть в баскетбол, так зачем мне думать о чем-то другом, кроме как о том, как забросить мяч в корзину?» – сказал форвард «Вашингтона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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