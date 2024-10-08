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Пи Джей Вашингтон должен вернуться в состав «Далласа» в ближайшее время

Пи Джей Вашингтон близок к возвращению в состав «Далласа».

Форвард пропустил предсезонный матч с «Мемфисом» (116:121) в понедельник из-за проблем с левым бедром.

«У нас нет беспокойства по этому поводу. Надеюсь, он уже скоро будет в строю», – заявил главный тренер техасцев Джейсон Кидд.

В минувшем сезоне в составе «Мэверикс» Вашингтон набирал 11,7 очка и 6,2 подбора в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Мистретты
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