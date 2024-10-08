Майкл Купер: «Кобе Брайант был достаточно хорош, чтобы стать «Мистером замком»

Майкл Купер считает, что Кобе Брайант имел потенциал топового игрока защиты.

Обладатель приза «Мистер замок» 1987 года считает, что 5-кратный чемпион в составе «Лейкерс» был полностью сосредоточен на атаке.

«Не нужно обладать очень многим, чтобы стать хорошим защитником – нужны воля и желание.

Мне хотелось, чтобы Кобе взял приз «Мистер замок», когда он играл. Он был достаточно хорош, чтобы сделать это. Майкл Джордан сделал это и даже больше, попадал в символические пятерки лучших по игре в защите.

С его способностями, вы, возможно, просто не думаете об этом. Это возвращает нас к тому, что говорил Боб Макаду: «Нападение – вот моя защита. Потому что если вы забьете через меня, я обязательно забью через вам в ответ», – заявил прославленный игрок «Лейкерс ».