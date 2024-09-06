Доминик Уилкинс: «В лице Кобе мы получили возврат к старой школе, но с новым оттенком»

Доминик Уилкинс поделился мнением о Кобе Брайанте

«Мне нравится Кобе . В его лице мы получили возврат к старой школе, но с новым оттенком.

После его последнего матча в Атланте я зашел к ним в раздевалку. Сказал: «Мне нравится, как ты играешь. Ты никогда не жаловался, не искал оправданий. Ты последний из нас». Кобе ответил, что многие легенды говорили ему то же самое. Я сказал: «Потому что это правда».

Если говорить о сравнениях его с Джорданом , то он ближе всех ко мне среди игроков типа Майкла», – заявил прославленный игрок НБА .