Доминик Уилкинс: «В лице Кобе мы получили возврат к старой школе, но с новым оттенком»
Доминик Уилкинс поделился мнением о Кобе Брайанте
«Мне нравится Кобе. В его лице мы получили возврат к старой школе, но с новым оттенком.
После его последнего матча в Атланте я зашел к ним в раздевалку. Сказал: «Мне нравится, как ты играешь. Ты никогда не жаловался, не искал оправданий. Ты последний из нас». Кобе ответил, что многие легенды говорили ему то же самое. Я сказал: «Потому что это правда».
Если говорить о сравнениях его с Джорданом, то он ближе всех ко мне среди игроков типа Майкла», – заявил прославленный игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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