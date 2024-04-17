Милош Теодосич дисквалифицирован на два матча и оштрафован за стычку с судьей
Евролига объявила о дисциплинарных санкциях за инциденты в 34-м туре.
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич дисквалифицирован на два матча Евролиги и оштрафован на 15 000 евро за неуважение к члену судейской бригады.
Теодосич вступил в конфликт с судьей во время матча против «Анадолу Эфеса» (55:100). Ветеран «Црвены Звезды» жестко сфолил на бигмене «Эфеса» Дэниэле Отуру после попытки турецкой команды организовать аллей-уп в быстрой атаке при «+28».
После удаления Теодосич долго спорил с судьями, а затем и тренерами сербской команды. Его пришлось сдерживать нескольким одноклубникам.
37-летний сербский защитник пропустит первые два матча следующего сезона.
(Удар по руке соперника + наезд на судей.)
Разве не так?
То есть не за "жесткий" фол. Что там жесткого-то?