Факундо Кампаццо был удален в концовке матча против «Баварии» за споры с арбитрами

Факундо Кампаццо был недоволен решением судей.

Защитник «Реала » пытался спровоцировать фол в последнем владении проигранного матча против «Баварии». Отсутствие свистка привело к протестам со стороны игрока. Конфликт с арбитрами завершился удалением защитника.

Евролига примет решение по инциденту на следующей неделе. Кампаццо может получить дисквалификацию или штраф. Подобные ситуации в прошлом сезоне завершились штрафом в 3500 евро в адрес Уэйда Болдуина и 2-матчевой дисквалификацией и штрафом в 15000 евро в адрес Милоша Теодосича .

«Бавария » обыграла «Реал» со счетом 97:89.