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Факундо Кампаццо был удален в концовке матча против «Баварии» за споры с арбитрами

Факундо Кампаццо был недоволен решением судей.

Защитник «Реала» пытался спровоцировать фол в последнем владении проигранного матча против «Баварии». Отсутствие свистка привело к протестам со стороны игрока. Конфликт с арбитрами завершился удалением защитника.

Евролига примет решение по инциденту на следующей неделе. Кампаццо может получить дисквалификацию или штраф. Подобные ситуации в прошлом сезоне завершились штрафом в 3500 евро в адрес Уэйда Болдуина и 2-матчевой дисквалификацией и штрафом в 15000 евро в адрес Милоша Теодосича.

«Бавария» обыграла «Реал» со счетом 97:89.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Marca
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
logoМилош Теодосич
logoБавария
logoФакундо Кампаццо
Уэйд Болдуин
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