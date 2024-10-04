Факундо Кампаццо был удален в концовке матча против «Баварии» за споры с арбитрами
Факундо Кампаццо был недоволен решением судей.
Защитник «Реала» пытался спровоцировать фол в последнем владении проигранного матча против «Баварии». Отсутствие свистка привело к протестам со стороны игрока. Конфликт с арбитрами завершился удалением защитника.
Евролига примет решение по инциденту на следующей неделе. Кампаццо может получить дисквалификацию или штраф. Подобные ситуации в прошлом сезоне завершились штрафом в 3500 евро в адрес Уэйда Болдуина и 2-матчевой дисквалификацией и штрафом в 15000 евро в адрес Милоша Теодосича.
«Бавария» обыграла «Реал» со счетом 97:89.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Marca
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