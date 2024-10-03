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Кайл Кузма: «Это лучший состав «Вашингтона» с точки зрения «химии» и товарищества со времени моего прихода»

Кайл Кузьма воодушевлен изменениями в «Уизардс».

Ключевыми приобретениями команды стали центровой Йонас Валанчюнас, защитник Малкольм Брогдон и новичок, второй номер драфта, центровой Алекс Сарр.

«Это лучший состав, который у нас был, с точки зрения «химии», товарищества и характера со времени моего прихода. Мы все любим баскетбол и этим похожи. Новички с драфта отлично вписываются в эту картину. Ветераны, Малкольм, Йонас, на той же волне. Так что я ожидаю отличную атмосферу в этом сезоне», – заключил форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Кайла Кузмы, соцсети репортера Чейза Хьюза
logoНБА
logoВашингтон
logoЙонас Валанчюнас
logoМалкольм Брогдон
logoКайл Кузма
logoАлександр Сарр
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