Кайл Кузма: «Это лучший состав «Вашингтона» с точки зрения «химии» и товарищества со времени моего прихода»
Кайл Кузьма воодушевлен изменениями в «Уизардс».
Ключевыми приобретениями команды стали центровой Йонас Валанчюнас, защитник Малкольм Брогдон и новичок, второй номер драфта, центровой Алекс Сарр.
«Это лучший состав, который у нас был, с точки зрения «химии», товарищества и характера со времени моего прихода. Мы все любим баскетбол и этим похожи. Новички с драфта отлично вписываются в эту картину. Ветераны, Малкольм, Йонас, на той же волне. Так что я ожидаю отличную атмосферу в этом сезоне», – заключил форвард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости