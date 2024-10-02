Малкольм Брогдон: «Всегда хотел носить майку «Уизардс»
Малкольм Брогдон утверждает, что рад переходу в «Вашингтон».
«Я вернулся домой. Часть моей большой семьи всегда находилась в округе Колумбия, где я рос. Стать игроком «Уизардс» – это логичное продолжение карьеры для меня. Это команда, майку которой я всегда хотел носить», – сказал 31-летний защитник.
На университетском уровне Брогдон играл за Виргинию в городе Шарлотсвилл, который расположен неподалеку от Вашингтона.
Малкольм стал игроком «Уизардс» в результате обмена из «Блэйзерс» в день драфта.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
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