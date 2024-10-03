Карл-Энтони Таунс: «Первым делом подошел к Джейлену Брансону и представился»
Карл-Энтони Таунс рассказал о своем первом дне в «Нью-Йорке».
«Первое, что я сделал, это подошел к Джейлену Брансону и представился, сказав: «Привет, меня зовут Карл». Потому что я знаю, что для него это было сложно.
Это не мой дом. Это наш дом. Эти ребята многого добились в прошлом сезоне», – сказал центровой «Нью-Йорка».
Ранее во время медиа-дня защитники «Никс» Джейлен Брансон и Джош Харт притворялись, что ничего не знают об обмене Таунса. «Кто такой Карл? Не знаю такого», – пошутил Брансон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт KNICKS ON MSG в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости