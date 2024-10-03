Карл-Энтони Таунс: «Первым делом подошел к Джейлену Брансону и представился»

Карл-Энтони Таунс рассказал о своем первом дне в «Нью-Йорке».

«Первое, что я сделал, это подошел к Джейлену Брансону и представился, сказав: «Привет, меня зовут Карл ». Потому что я знаю, что для него это было сложно.

Это не мой дом. Это наш дом. Эти ребята многого добились в прошлом сезоне», – сказал центровой «Нью-Йорка ».

Ранее во время медиа-дня защитники «Никс» Джейлен Брансон и Джош Харт притворялись, что ничего не знают об обмене Таунса. «Кто такой Карл? Не знаю такого», – пошутил Брансон.