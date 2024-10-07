Девин Васселл принял участие в тренировке «Сан-Антонио»
Девин Васселл восстанавливается после операции на правой стопе.
Защитник «Сперс» пропустит начало сезона, следующее обследование запланировано на 1 ноября.
Реабилитация баскетболиста проходит успешно. Васселл смог принять участие в сегодняшней тренировке команды.
«Сан-Антонио» сыграет с «Оклахомой» в рамках предсезонных матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Мэтью Тайнана
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