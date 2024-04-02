«Сан-Антонио» проведет остаток сезона без Девина Васселла и Джереми Сохана

Теги травмы Сан-Антонио НБА Девин Васселл Джереми Сохан Баскетбол

Девин Васселл и Джереми Сохан пропустят остаток сезона.

Вассел, не игравший в последней встрече «Сперс» против «Уорриорз», в понедельник прошел МРТ-обследование, которое выявило стрессовую реакцию в третьей плюсневой кости правой стопы.

Сохан повредил левый голеностоп в матче с «Нью-Йорком» в прошлую пятницу. В «Сан-Антонио» заявили, что после встречи с экспертами в клубе пришли к выводу – артроскопическая хирургия является лучшим подходом к лечению.

Атакующий защитник Васселл в 68 матчах регулярки набирает 19,5 очка, 3,9 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру. Средние показатели выступающего на позиции форварда Сохана в 74 встречах – 11,6 очка, 6,4 подбора и 3,4 передачи.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Три победы подряд не могли остаться безнаказанными :)
+10
0
+10
"САС" поняли, что место в ТОП-3 днарей сезона уплывает и пошли ва-банк. )
Но "Шарлотт" с "Портлендом" уже почуяли запах крови и так просто не сдадутся.
Фантастический финишный спурт! ))
+7
0
+7
Ну дык. Борьба с Шарлотт и Портлендом за более высокий драфт-пик в самом разгаре. Да и ВиктОр стату ещё получше набьёт.
+3
0
+3
Как звучит: "стрессовая реакция в третьей плюсневой кости"! Такую, небось, при каждом прыжке обнаружить можно. А у Келдона, наверное, заусенец на большом пальце бросковой руки.

Трудно проиграть 8 игр подряд таким составом с Вембаньямой. Трудно, но надо.
+2
0
+2
Ну вот, теперь плей-офф мимо
+3
-1
+2
да, уж - тяжко...здоровья им...
0
0
0
Ответ Юрий Бабкин
Ну дык. Борьба с Шарлотт и Портлендом за более высокий драфт-пик в самом разгаре. Да и ВиктОр стату ещё получше набьёт.
Он уже по сути выиграл ROTY. Можно в целом расслабиться
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий