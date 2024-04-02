«Сан-Антонио» проведет остаток сезона без Девина Васселла и Джереми Сохана

Девин Васселл и Джереми Сохан пропустят остаток сезона.

, не игравший в последней встрече «Сперс» против «Уорриорз», в понедельник прошел МРТ-обследование, которое выявило стрессовую реакцию в третьей плюсневой кости правой стопы.

Сохан повредил левый голеностоп в матче с «Нью-Йорком» в прошлую пятницу. В « » заявили, что после встречи с экспертами в клубе пришли к выводу – артроскопическая хирургия является лучшим подходом к лечению.

Атакующий защитник Васселл в 68 матчах регулярки набирает 19,5 очка, 3,9 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру. Средние показатели выступающего на позиции форварда в 74 встречах – 11,6 очка, 6,4 подбора и 3,4 передачи.