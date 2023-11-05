МРТ не выявила серьезного повреждения у Девина Васселла, он вернется «со дня на день»

Защитник « » получил травму паховых мышц в матче с «Финиксом» (132:121) и не выходил на площадку во второй половине.

Васселл с растяжением приводящих мышц вернется «со дня на день». После игры главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович сначала сказал, что защитник может выбыть «на некоторое время».

Скорее всего, он не сыграет в воскресной игре против «Торонто», и его состояние оценят в преддверии двух выездных матчей на следующей неделе против «Индианы» и «Нью-Йорка».

В пяти матчах регулярки он набирает в среднем 19,4 очка и 3,4 подбора, реализуя 53,7% бросков с игры и 40,7% из-за дуги.

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