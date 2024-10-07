Патрик Беверли: «Чуть не вышвырнул телефон, когда увидел Дока Риверса на 22-м месте рейтинга. Он тренер уровня Фила Джексона»
Патрик Беверли не согласен с критикой Дока Риверса.
«Люди пытаются очернить имя Дока Риверса. Видел какие-то рейтинги, которые поставили его на 22-е место в лиге. Чуть не вышвырнул свой телефон.
Это тренер уровня Фила Джексона. Ему нужно оказывать уважение. Они бы никогда такого не позволили себе в адрес Фила Джексона, но смеют в адрес Дока. Это просто дикость», – поделился разыгрывающий.
Док Риверс принял руководство «Милуоки» в прошлом сезоне. Издание CBS Sports поместило его на 22-е место в рейтинге текущих тренеров НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
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