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  • Патрик Беверли: «Чуть не вышвырнул телефон, когда увидел Дока Риверса на 22-м месте рейтинга. Он тренер уровня Фила Джексона»
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Патрик Беверли: «Чуть не вышвырнул телефон, когда увидел Дока Риверса на 22-м месте рейтинга. Он тренер уровня Фила Джексона»

Патрик Беверли не согласен с критикой Дока Риверса.

«Люди пытаются очернить имя Дока Риверса. Видел какие-то рейтинги, которые поставили его на 22-е место в лиге. Чуть не вышвырнул свой телефон.

Это тренер уровня Фила Джексона. Ему нужно оказывать уважение. Они бы никогда такого не позволили себе в адрес Фила Джексона, но смеют в адрес Дока. Это просто дикость», – поделился разыгрывающий.

Док Риверс принял руководство «Милуоки» в прошлом сезоне. Издание CBS Sports поместило его на 22-е место в рейтинге текущих тренеров НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
logoДок Риверс
logoФил Джексон
logoМилуоки
logoНБА
logoПатрик Беверли
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