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Джордон Варнадо продолжит карьеру в «Промитеасе»

Джордон Варнадо переезжает в Грецию

Тяжелый форвард (27 лет, 198 см) принял предложение «Промитеаса».

Сезон-23/24 американский баскетболист провел в «Пистое», набирая в Серии А 14,1 очка, 4,2 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
переходы
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Лига чемпионов
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Джордон Варнадо
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