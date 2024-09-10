Джордон Варнадо продолжит карьеру в «Промитеасе»

Джордон Варнадо переезжает в Грецию

Тяжелый форвард (27 лет, 198 см) принял предложение «Промитеаса ».

Сезон-23/24 американский баскетболист провел в «Пистое», набирая в Серии А 14,1 очка, 4,2 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.