АЕК объявил о переходе экс-игрока НБА Рэйкуана Грэя
Рэйкуан Грэй продолжит карьеру в Греции.
Афинский АЕК объявил о подписании 1-летнего контракта с американским тяжелым форвардом (25 лет, 203 см).
Грэй был выбран «Бруклином» на драфте 2021 года под 59-м номером, но сыграл за команду всего один матч, набрав 16 очков, 9 подборов и 7 передач.
Большую часть последних двух сезонов Грэй провел в G-лиге. В минувшем сезоне форвард сыграл три матча за «Сан-Антонио», набирая в среднем 7,7 очка, 2,3 подбора и 2,0 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: aekbc.gr
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