«Промитеас» официально сообщил о подписании Джордона Варнадо

Джордон Варнадо оформил контракт с «Промитеасом».

Американский тяжелый форвард (27 лет, 198 см) провел предыдущий сезон в «Пистое», набирая в Серии А 14,1 очка, 4,2 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру. Баскетболист реализовал 40% бросков из-за дуги.

Варнадо перебрался в Европу из США в 2019 году.