«Промитеас» официально сообщил о подписании Джордона Варнадо
Джордон Варнадо оформил контракт с «Промитеасом».
Американский тяжелый форвард (27 лет, 198 см) провел предыдущий сезон в «Пистое», набирая в Серии А 14,1 очка, 4,2 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру. Баскетболист реализовал 40% бросков из-за дуги.
Варнадо перебрался в Европу из США в 2019 году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Промитеаса»
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