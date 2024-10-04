Мэтт Барнс: «Раньше употребление травы в лиге было связано с массой трудностей»

Мэтт Барнс рассказал о марихуане в НБА.

«Раньше употребление травы в лиге было связано со многими трудностями. Приходилось набирать полотенца. Некоторые включали душ. Становилось жарко.

Я приносил свечи и благовония. Включал освежитель воздуха с ароматическими маслами, чтобы вещи приятно пахли. У меня была сложная процедура.

Было много заморочек, кроме того, приходилось пить всякое, чтобы вымыть все из организма», – вспомнил бывший форвард.

Барнс провел 10 лет из 14-летней игровой карьеры в калифорнийских клубах.