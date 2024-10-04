Мэтт Барнс: «Раньше употребление травы в лиге было связано с массой трудностей»
Мэтт Барнс рассказал о марихуане в НБА.
«Раньше употребление травы в лиге было связано со многими трудностями. Приходилось набирать полотенца. Некоторые включали душ. Становилось жарко.
Я приносил свечи и благовония. Включал освежитель воздуха с ароматическими маслами, чтобы вещи приятно пахли. У меня была сложная процедура.
Было много заморочек, кроме того, приходилось пить всякое, чтобы вымыть все из организма», – вспомнил бывший форвард.
Барнс провел 10 лет из 14-летней игровой карьеры в калифорнийских клубах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL THE SMOKE
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