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Мэтт Барнс: «Определенно взял бы интервью у Дональда Трампа»

Мэтт Барнс заявил, что с удовольствием взял бы интервью у Дональда Трампа.

«У нас нет никаких табу, если честно. Я бы определенно взял интервью у Дональда Трампа. Просто потому, что я хочу задать ему несколько реальных вопросов. Вот и все», – сказал бывший игрок НБА.

Ранее на этой неделе гостем в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона All The Smoke стала кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ScoopB.com
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logoНБА
Политика
logoДональд Трамп
Камала Харрис
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