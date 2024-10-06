Мэтт Барнс: «Определенно взял бы интервью у Дональда Трампа»

Мэтт Барнс заявил, что с удовольствием взял бы интервью у Дональда Трампа.

«У нас нет никаких табу, если честно. Я бы определенно взял интервью у Дональда Трампа . Просто потому, что я хочу задать ему несколько реальных вопросов. Вот и все», – сказал бывший игрок НБА .

Ранее на этой неделе гостем в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона All The Smoke стала кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.