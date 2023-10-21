Скотти Барнс повредил голеностоп в предсезонном матче, но избежал серьезной травмы
Форвард «Торонто» Скотти Барнс повредил связки голеностопного сустава правой ноги в предсезонном матче с «Вашингтоном» (134:98).
После игры главный тренер «Рэпторс» Дарко Раякович сказал, что Барнс чувствует себя «нормально».
Барнс травмировался в третьей четверти и сразу же направился в раздевалку. Перед этим он набрал 23 очка при 71% с игры.
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