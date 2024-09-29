Камала Харрис станет гостем подкаста Стивена Джексона и Мэтта Барнса

Камала Харрис придет в гости к Стивену Джексону и Мэтту Барнсу.

Кандидат в президенты США от Демократической партии и вице-президент Камала Харрис станет гостем подкаста All the Smoke, ведущими которого являются бывшие игроки НБА Стивен Джексон и Мэтт Барнс . Выпуск выйдет в понедельник, 30 сентября.