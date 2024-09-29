Камала Харрис станет гостем подкаста Стивена Джексона и Мэтта Барнса
Камала Харрис придет в гости к Стивену Джексону и Мэтту Барнсу.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и вице-президент Камала Харрис станет гостем подкаста All the Smoke, ведущими которого являются бывшие игроки НБА Стивен Джексон и Мэтт Барнс.
Выпуск выйдет в понедельник, 30 сентября.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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