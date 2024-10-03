Евгений Пашутин о поражении от «Зенита»: «Молодые ребята не выдержали давления опытных игроков соперника»
Евгений Пашутин отметил заслуженную победу «Зенита» над «Пармой» (100:56).
«В начале встречи более или менее контролировали ход игры. Изначально была установка не играть в открытый баскетбол, так как у соперника очень длинная скамейка. Это нам удавалось на протяжении 15 минут.
К сожалению, сегодня наши молодые ребята не выдержали давления опытных игроков соперника в игре 1 на 1. «Зенит» физически сильнее и сегодня заслужено победил. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер «Пармы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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