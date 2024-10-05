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Сергей Козин: «Надеюсь, что победа над ЦСКА не окрылит нас, потому что это только начало сезона»

Сергей Козин поделился впечатлениями от победы «Пари НН» над ЦСКА – 77:75.

«Все видели, это был очень сложный матч для нас! Как я и говорил перед началом, мы играли против действующих чемпионов, которые сохранили состав с прошлого года и точечно усилились лучшим защитником Олимпиады. Это был серьезный вызов для нас!

Поздравляю свою команду с победой! Сегодня мы вышли с абсолютно другим настроем и с другой ответственностью. Хорошо, что мы сегодня выиграли, сделав определенные выводы после встречи с «Уралмашем». Надеюсь, что наша победа не окрылит нас, потому что это только начало сезона. Мы сыграли 5 матчей, впереди еще 39. Нужно шаг за шагом, игра за игрой, двигаться вперед и анализировать результаты!

Сегодня мы ощутили серьезную поддержку болельщиков, они гнали команду вперед! Это важно против любого соперника, не только ЦСКА. Хотелось бы всегда играть в такой атмосфере, это окрыляет команду. Когда болельщики так активно поддерживают в течение игры, даже сложные броски попадают в кольцо, и у игроков появляется больше ответственности», – сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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logoЕдиная лига ВТБ
Сергей Козин
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