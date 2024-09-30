Гилберт Аренас объяснил, почему компания Nike не стала подписывать Купера Флэгга
Гилберт Аренас объяснил решение Nike по Куперу Флэггу.
Один из самых перспективных игроков США ранее стал представителем New Balance.
«Слышал, как народ удивлялся: «Странно, что Флэгг не подписал контракт с Nike. Nike, должно быть, увидели что-то, чего не знают ребята из New Balance». Когда Nike хочет кого-то, Nike делает. Если бы они хотели Купера Флэгга, New Balance ничего бы не смогли предпринять, чтобы остановить эту сделку.
Если в Nike думают, что вы станете частью их будущего, то сделают предложение, от которого невозможно отказаться. К сожалению, Флэгг оказался в той же категории, в которую попали Йокич и Эмбиид, в которую попадает любой бигмен – Nike не жалует больших парней», – заявил экс-игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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