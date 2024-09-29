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Энджел Риз: «Пресса получила выгоду от моих страданий»

Энджел Риз обратилась к медиа в соцсетях.

«В последние два года пресса получила выгоду от моих страданий, от образа злодея, который мне навязывают. Они потакали этому. Это было выгодно. Иногда делюсь опытом того, что со мной происходит, но я игнорировала эту проблему слишком долго, и теперь и другие баскетболистки лиги страдают от этой же проблемы.

Это ненормально. Все, что выходит за рамки критики игры, которую мы любим, недопустимо. Мне очень жаль тех, кто продолжает сталкиваться с этими проблемами. Для этого я начала свой подкаст. Чтобы вернуть себе право голоса. Мне не нужны извинения, не думаю, что все прекратится, но что-то должно измениться», – заявила новичок женской НБА.

Форвард «Чикаго» Энджел Риз стала популярной на фоне противостояния с новичком года защитником «Индианы» Кейтлин Кларк.

Ранее баскетболистка заявляла, что готова принять роль «злодея» ради популярности лиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Энджел Риз
logoженская НБА
Чикаго жен
Индиана жен
logoКейтлин Кларк
logoЭнджел Риз
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