Энджел Риз: «Пресса получила выгоду от моих страданий»
«В последние два года пресса получила выгоду от моих страданий, от образа злодея, который мне навязывают. Они потакали этому. Это было выгодно. Иногда делюсь опытом того, что со мной происходит, но я игнорировала эту проблему слишком долго, и теперь и другие баскетболистки лиги страдают от этой же проблемы.
Это ненормально. Все, что выходит за рамки критики игры, которую мы любим, недопустимо. Мне очень жаль тех, кто продолжает сталкиваться с этими проблемами. Для этого я начала свой подкаст. Чтобы вернуть себе право голоса. Мне не нужны извинения, не думаю, что все прекратится, но что-то должно измениться», – заявила новичок женской НБА.
Форвард «Чикаго» Энджел Риз стала популярной на фоне противостояния с новичком года защитником «Индианы» Кейтлин Кларк.
Ранее баскетболистка заявляла, что готова принять роль «злодея» ради популярности лиги.
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