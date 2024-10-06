Леброн Джеймс о первом предсезонном матче сына: «Чем больше времени он проведет на паркете с профессионалами, тем лучше станет»
Отец новичка «Лейкерс» прокомментировал его игру.
«Было кое-что, о чем мы с ним уже говорили. Не буду вдаваться в детали. Просто поддержу его, призову быть упорным в работе и уверенным в себе.
Было здорово увидеть его в таком матче.
Каждый новый уровень требует адаптации. Он подстраивался каждый раз, переходя в старшую школу, в университет и теперь в профессионалы. Чем больше времени он проведет на паркете с профессионалами, столкнется со скоростью, темпом, подобными вещами, тем лучше станет.
Напоминаю, что он пропустил треть прошлого сезона в прошлом году из-за проблем с сердцем, но он прогрессирует каждый день. Продолжает трудиться», – заключил Леброн Джеймс.
«Этот матч стал новым началом. Вышел, чтобы почувствовать себя комфортнее, понять ход игры, как в Летней лиге. Похожие ощущения. Просто выйти и попробовать», – прокомментировал опыт Бронни Джеймс.
«Лейкерс» уступили «Миннесоте» со счетом 107:124 в первом предсезонном матче.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий