Бен Симмонс: «Люди забывают, что я весьма хорош как игрок, когда здоров»

Бен Симмонс прокомментировал свои планы на сезон.

«Думаю, что люди просто забыли меня, когда я здоров. Я могу играть в баскетбол и весьма хорош, не так ли?

Главным будет оставаться последовательным, заботиться о своем здоровье и режиме и продолжать становиться лучше», – заявил защитник «Бруклина » на пресс-конференции.