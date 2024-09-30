Бен Симмонс: «Люди забывают, что я весьма хорош как игрок, когда здоров»
Бен Симмонс прокомментировал свои планы на сезон.
«Думаю, что люди просто забыли меня, когда я здоров. Я могу играть в баскетбол и весьма хорош, не так ли?
Главным будет оставаться последовательным, заботиться о своем здоровье и режиме и продолжать становиться лучше», – заявил защитник «Бруклина» на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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