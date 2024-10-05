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Андреас Пистиолис о поражении от «Пари НН»: «Подборы стали решающим фактором»

Андреас Пистиолис назвал подборы решающим фактором в матче с «Пари НН» (75:77).

«Поздравляю соперников с победой, они сегодня играли очень старательно. Победа могла достаться и тем и другим, но в итоге верх взяли наши соперники.

Для меня очевидно, что подборы стали решающим фактором. Позволять оппонентам 23 подбора на своем щите недопустимо, и это стоило нам победы.

Игра получалась нервной, обе команды много промахивались, но все же мы могли сыграть лучше. Понятно, что травма Тони Джекири повлияла на нашу эффективность под щитом, но это не оправдание. Мы все равно должны были побеждать», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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Андреас Пистиолис
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