Джейлен Браун: «Люди играют в определенном ритме и темпе. У Луки Дончича и Кайри Ирвинга они уникальные»
«Люди играют в определенном ритме и темпе. У каждого есть свой. Если ты знаешь его стиль, можешь предугадать, что и когда они будут делать дальше.
Лука Дончич играет в уникальном ритме. Так медленно, что тяжело рассчитать. У Кайри Ирвинга тоже особенный ритм, он настроен на противостояние 1 на 1. У него куча противодействий, он может развернуться с обеих ног, бросать обеими руками, идти в проход в любую сторону. Это сбивает, за этим сложно следить.
Некоторые парни обычно идут вправо, некоторые влево. У других всего два типовых движения. Рассматриваю баскетбол как поэззию в движении, музыку. У всех своя песня. Все заимствуют у разных артистов. Если хочешь их остановить, это нужно изучать», – заключил защитник «Бостона».
Браун стал MVP финала-2024 НБА, в котором «Бостон» обыграл «Даллас» со счетом 4-1.
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