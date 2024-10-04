Джейлен Браун: «Люди играют в определенном ритме и темпе. У Луки Дончича и Кайри Ирвинга они уникальные»

Джейлен Браун рассказал о защите против «Далласа».

«Люди играют в определенном ритме и темпе. У каждого есть свой. Если ты знаешь его стиль, можешь предугадать, что и когда они будут делать дальше.

Лука Дончич играет в уникальном ритме. Так медленно, что тяжело рассчитать. У Кайри Ирвинга тоже особенный ритм, он настроен на противостояние 1 на 1. У него куча противодействий, он может развернуться с обеих ног, бросать обеими руками, идти в проход в любую сторону. Это сбивает, за этим сложно следить.

Некоторые парни обычно идут вправо, некоторые влево. У других всего два типовых движения. Рассматриваю баскетбол как поэззию в движении, музыку. У всех своя песня. Все заимствуют у разных артистов. Если хочешь их остановить, это нужно изучать», – заключил защитник «Бостона».

Браун стал MVP финала-2024 НБА, в котором «Бостон » обыграл «Даллас » со счетом 4-1.