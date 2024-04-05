Расселл Уэстбрук перебросил щит, атакуя из трехсекундной зоны

Расселл Уэстбрук попал в курьезную ситуацию .

Разыгрывающий « » в первой четверти матча с « » перебросил щит, атакуя из трехсекундной зоны с сопротивлением.

Калифорнийцы победили со счетом 102:100, Уэстбрук набрал 12 очков, 6 подборов и 5 передач при 4 из 9 с игры.