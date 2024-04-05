Расселл Уэстбрук перебросил щит, атакуя из трехсекундной зоны

Теги происшествия Денвер Клипперс НБА Баскетбол - видео Расселл Уэстбрук Баскетбол

Расселл Уэстбрук попал в курьезную ситуацию .

Разыгрывающий «Клипперс» в первой четверти матча с «Денвером» перебросил щит, атакуя из трехсекундной зоны с сопротивлением. 

Калифорнийцы победили со счетом 102:100, Уэстбрук набрал 12 очков, 6 подборов и 5 передач при 4 из 9 с игры.

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3 комментария
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Как бы то ни было, с возвращением Уэстбрука вернулись и победы, в том числе и трудовые, как сегодня, и это без Кавая.

После сегодняшней победы Клипперс почти гарантировали себе 4 место, процентов на 90%. Даллас остает на 2 победы, имея более сложный график, и уступая Клипперс по личным встречам (при равенстве побед выше будет Клипперс).
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Зато Харден никогда не перебрасывает щит: последние пару недель он просто точно попадёт в него, 25% с игры. Вот и сегодня, 6/23 с игры, 2/13 трёхи.

Вообще, удивительно, как Клипперс умудрились взять эту игру, да ещё без Кавая. Денвер бросал трёхи на 10% лучше, и двухи на 5%, выиграли подбор 51-48 и ассисты 27-22. Прямо мистика :)
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Расс выводит понятие нестабильный бросок, но более высокий и стабильный уровень.
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