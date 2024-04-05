Расселл Уэстбрук перебросил щит, атакуя из трехсекундной зоны
Расселл Уэстбрук попал в курьезную ситуацию .
Разыгрывающий «Клипперс» в первой четверти матча с «Денвером» перебросил щит, атакуя из трехсекундной зоны с сопротивлением.
Калифорнийцы победили со счетом 102:100, Уэстбрук набрал 12 очков, 6 подборов и 5 передач при 4 из 9 с игры.
После сегодняшней победы Клипперс почти гарантировали себе 4 место, процентов на 90%. Даллас остает на 2 победы, имея более сложный график, и уступая Клипперс по личным встречам (при равенстве побед выше будет Клипперс).
Вообще, удивительно, как Клипперс умудрились взять эту игру, да ещё без Кавая. Денвер бросал трёхи на 10% лучше, и двухи на 5%, выиграли подбор 51-48 и ассисты 27-22. Прямо мистика :)