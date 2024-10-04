Леброн Джеймс не сыграет в первом предсезонном матче против «Миннесоты»

Леброн Джеймс пропустит игру с «Тимбервулвз».

39-летний форвард не сыграет в первом предсезонном матче команды. Джеймс должен выйти на площадку в игре с «Финиксом» в это воскресенье.

Главный тренер Джей Джей Редик заявил, что собирается поэкспериментировать с составом. Бронни Джеймс может выйти на паркет в одной из пробных пятерок.

Встречу также пропустит Джулиус Рэндл, только что присоединившийся к «Миннесоте».