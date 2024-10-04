0

Леброн Джеймс не сыграет в первом предсезонном матче против «Миннесоты»

Леброн Джеймс пропустит игру с «Тимбервулвз».

39-летний форвард не сыграет в первом предсезонном матче команды. Джеймс должен выйти на площадку в игре с «Финиксом» в это воскресенье.

Главный тренер Джей Джей Редик заявил, что собирается поэкспериментировать с составом. Бронни Джеймс может выйти на паркет в одной из пробных пятерок.

Встречу также пропустит Джулиус Рэндл, только что присоединившийся к «Миннесоте».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoМиннесота
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич возглавили рейтинг игроков НБА по версии CBS Sports
818 сентября, 13:12
Вышел трейлер документального сериала Netflix про НБА
618 сентября, 09:10Видео
Батлер, Эдвардс, Джеймс, Сабонис и Тейтум – в премьере документального сериала «Стартовая пятерка» от Netflix 9 октября
429 августа, 08:24Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» обыграл «Олимпиакос», «Виртус» против «Анадолу Эфеса»
3сегодня, 19:51Live
Скотти Уилбекин порвал переднюю крестообразную связку правого колена в матче против «Олимпиакоса»
7 минут назад
Шарунас Ясикявичюс и Георгиос Барцокас поругались после матча Евролиги
сегодня, 19:59Видео
Центровой Роберт Уильямс выбыл на 2 недели с растяжением задней поверхности бедра
1сегодня, 19:46
Джейлен Браун: «Люди играют в определенном ритме и темпе. У Луки Дончича и Кайри Ирвинга они уникальные»
1сегодня, 19:20
Пол Джордж: «НБА изменилась, когда «Майами» поставил Криса Боша на роль 5-го номера»
3сегодня, 18:51
НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Пэйтона Притчарда помогло «Бостону» обыграть «Денвер» в Абу-Даби, «Лейкерс» против «Миннесоты»
19сегодня, 18:40Live
Зайон Уильямсон: «Теперь хорошо чувствую себя на средней дистанции»
сегодня, 18:16
Джей Джей Редик: «Хотел бы иметь 10 Гэйбов Винсентов»
3сегодня, 17:57
Стивен Сайлас возглавит сборную США в отборочном турнире чемпионата Америки-2025
сегодня, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Менеджер НБА: «Должен удостовериться, что Купер Флэгг может быть 1-й опцией в нападении и сумеет вести за собой команду НБА»
39 минут назад
Стивен Адамс показал свою комнату в Хьюстоне
150 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Страсбур» уступил «Ле-Ману»
сегодня, 20:05
Бронни Джеймс лидировал по преодоленной дистанции на первой тренировке «Лейкерс»
1сегодня, 19:34
Гилберт Аренас: «Если бы НБА хотела сделать Джейсона Тейтума лицом лиги, она дала бы ему награды»
1сегодня, 19:06
«Новый Орлеан» воспользовался опцией на 3-й год в контракте Джордана Хоукинса
сегодня, 18:31
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» уступил «Мерсину» в первом матче нового сезона
сегодня, 18:20
НБА проведет совместную акцию с сериалом «Баскетбол Куроко» в октябре
сегодня, 17:50Фото
Стефон Марбери: «У меня есть шансы стать совладельцем клуба НБА. Говорил сыну, что тогда он сможет поиграть в лиге»
1сегодня, 16:56
Шакил О’Нил: «В начале карьеры Кобе Брайант сидел дома и играл в видеоигры»
2сегодня, 15:44