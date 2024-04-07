Брэндон Ингрэм получил разрешение на индивидуальные тренировки на паркете

Теги травмы Новый Орлеан Финикс Портленд НБА Брэндон Ингрэм Баскетбол

Брэндон Ингрэм приступил к тренировкам.

Форвард «Пеликанс» начнет с индивидуальных занятий и будет постепенно увеличивать интенсивность, ориентируясь на плей-офф.

Ингрэм не примет участия в следующих двух играх против «Финикса» и «Портленда». Точная дата возвращения пока не определена.

Форвард провел 63 игры в сезоне-23/24, набирая 20,9 очка, 5,1 подбора и 5,8 передачи в среднем.

Игрок восстанавливается после травмы колена.

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