Брэндон Ингрэм получил разрешение на индивидуальные тренировки на паркете

Брэндон Ингрэм приступил к тренировкам.

Форвард «Пеликанс» начнет с индивидуальных занятий и будет постепенно увеличивать интенсивность, ориентируясь на плей-офф.

не примет участия в следующих двух играх против « » и « ». Точная дата возвращения пока не определена.

Форвард провел 63 игры в сезоне-23/24, набирая 20,9 очка, 5,1 подбора и 5,8 передачи в среднем.

Игрок восстанавливается после травмы колена.