Брэндон Ингрэм получил разрешение на индивидуальные тренировки на паркете
Брэндон Ингрэм приступил к тренировкам.
Форвард «Пеликанс» начнет с индивидуальных занятий и будет постепенно увеличивать интенсивность, ориентируясь на плей-офф.
Ингрэм не примет участия в следующих двух играх против «Финикса» и «Портленда». Точная дата возвращения пока не определена.
Форвард провел 63 игры в сезоне-23/24, набирая 20,9 очка, 5,1 подбора и 5,8 передачи в среднем.
Игрок восстанавливается после травмы колена.