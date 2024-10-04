Зайон Уильямсон: «Теперь хорошо чувствую себя на средней дистанции»

Зайон Уильямсон летом сосредоточился на дальних двухочковых.

Форвард «Нового Орлеана» реализовал 38 процентов бросков со средней дистанции в прошлом сезоне, что позволяло защитникам сконцентрироваться на защите кольца. Уильямсон постарался устранить этот недостаток в своем атакующем арсенале.

«Я чувствую себя комфортно на средней дистанции теперь. Могу бросать и трехочковые, у меня неплохо получается. Но я обычно сосредоточен на том, чтобы найти лучшую позицию для атаки кольца. Теперь смогу бросать со средней.

Не хочу чувствовать себя зависимым от того, к чему подталкивает меня защита противника. Хочу делать только те броски, которые мне нравятся», – заключил Уильямсон .

Форвард реализовал 6 из 18 трехочковых бросков в прошлом сезоне. Всего на его счету 29 точных бросков из-за дуги за 4 сезона в лиге.