Кендрик Перкинс: «В прошлом сезоне Зайон Уильямсон был самым доминирующим игроком, не считая Янниса»

Кендрик Перкинс прокомментировал заявление Зайона Уильямсона о возмездии.

«Я думаю, что он собирается мстить всей лиге. Мне нравится такой Зайон Уильямсон . Уверенный Зайон, дающий понять, что он полон сил.

По моему мнению, в прошлом сезоне Зайон был самым доминирующим игроком, не считая Янниса , до травмы. Он снова вернется на полную мощность. Он в отличной форме. «Пеликанс» попробуют использовать его на позиции центрового», – сказал эксперт ESPN.