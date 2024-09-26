Кендрик Перкинс: «В прошлом сезоне Зайон Уильямсон был самым доминирующим игроком, не считая Янниса»
Кендрик Перкинс прокомментировал заявление Зайона Уильямсона о возмездии.
«Я думаю, что он собирается мстить всей лиге. Мне нравится такой Зайон Уильямсон. Уверенный Зайон, дающий понять, что он полон сил.
По моему мнению, в прошлом сезоне Зайон был самым доминирующим игроком, не считая Янниса, до травмы. Он снова вернется на полную мощность. Он в отличной форме. «Пеликанс» попробуют использовать его на позиции центрового», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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