Джей Джей Редик: «Хотел бы иметь 10 Гэйбов Винсентов»

Джей Джей Редик нашел общий язык с Гэйбом Винсентом.

Защитник перешел в «Лейкерс» из «Майами » перед прошлым сезоном, но отыграл всего 11 матчей из-за травмы.

«Мы пообщались 3,5 часа за бокалами вина в Вегасе во время Летней лиги. Уже до его приезда в зал знал, что он настоящий профессионал.

Мы с Робом Пелинкой обсуждали этот момент, когда я получил работу. У нас много подобных парней. Но он один из тех, про кого говорят: «Хотел бы иметь 10 Гэйбов Винсентов».

Его легко тренировать, всегда знаешь, чего ожидать с точки зрения постоянства.

У него очень агрессивный настрой. Он не отказывается от бросков. Всегда готов бросить «трешку». Ему важна свобода и понимание ситуации», – заключил главный тренер «Лейкерс ».

Винсент заработает 11 миллионов долларов в этом сезоне. Защитник получил 3-летний контракт после успешного выступления за «Майами» в сезоне-2022/23. Винсент набирал 12,7 очка, 3,5 передачи и 1,4 подбора в плей-офф, в котором «Хит» дошли до финала.