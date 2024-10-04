Джей Джей Редик: «Хотел бы иметь 10 Гэйбов Винсентов»
Защитник перешел в «Лейкерс» из «Майами» перед прошлым сезоном, но отыграл всего 11 матчей из-за травмы.
«Мы пообщались 3,5 часа за бокалами вина в Вегасе во время Летней лиги. Уже до его приезда в зал знал, что он настоящий профессионал.
Мы с Робом Пелинкой обсуждали этот момент, когда я получил работу. У нас много подобных парней. Но он один из тех, про кого говорят: «Хотел бы иметь 10 Гэйбов Винсентов».
Его легко тренировать, всегда знаешь, чего ожидать с точки зрения постоянства.
У него очень агрессивный настрой. Он не отказывается от бросков. Всегда готов бросить «трешку». Ему важна свобода и понимание ситуации», – заключил главный тренер «Лейкерс».
Винсент заработает 11 миллионов долларов в этом сезоне. Защитник получил 3-летний контракт после успешного выступления за «Майами» в сезоне-2022/23. Винсент набирал 12,7 очка, 3,5 передачи и 1,4 подбора в плей-офф, в котором «Хит» дошли до финала.
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