Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Нью-Йорк» попробует завершить серию против «Лас-Вегаса»

Сегодня пройдут третьи матчи серий 1/2 финала плей-офф женской НБА.

«Коннектикут» примет «Миннесоту ». «Лас-Вегас» попытается продлить серию с «Нью-Йорком » у себя дома.

Женская НБА

Плей-офф

Полуфиналы (до 3-х побед)

Третьи матчи

Коннектикут – Миннесота

5 октября . 2.30

Счет в серии – 1-1

Лас-Вегас – Нью-Йорк

5 октября . 4.30

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.