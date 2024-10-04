Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Нью-Йорк» попробует завершить серию против «Лас-Вегаса»
Сегодня пройдут третьи матчи серий 1/2 финала плей-офф женской НБА.
«Коннектикут» примет «Миннесоту». «Лас-Вегас» попытается продлить серию с «Нью-Йорком» у себя дома.
Женская НБА
Плей-офф
Полуфиналы (до 3-х побед)
Третьи матчи
Коннектикут – Миннесота
5 октября. 2.30
Счет в серии – 1-1
Лас-Вегас – Нью-Йорк
5 октября. 4.30
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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