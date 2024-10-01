Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится с «Коннектикутом»
Сегодня пройдут вторые матчи серий 1/2 финала плей-офф женской НБА.
«Нью-Йорк» примет на своей площадке «Лас-Вегас» (1-0), «Миннесота» встретится дома с «Коннектикутом» (0-1).
Женская НБА
Плей-офф
Полуфиналы (до 3-х побед)
Первые матчи
2 октября. 2.30
«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0
Миннесота – Коннектикут
2 октября. 4.30
«Коннектикут» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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