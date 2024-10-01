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Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится с «Коннектикутом»

Сегодня пройдут вторые матчи серий 1/2 финала плей-офф женской НБА.

«Нью-Йорк» примет на своей площадке «Лас-Вегас» (1-0), «Миннесота» встретится дома с «Коннектикутом» (0-1).

Женская НБА

Плей-офф

Полуфиналы (до 3-х побед)

Первые матчи

Нью-ЙоркЛас-Вегас

2 октября. 2.30

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0

Миннесота – Коннектикут

2 октября. 4.30

«Коннектикут» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
Миннесота жен
Нью-Йорк жен
Лас-Вегас жен
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