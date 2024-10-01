Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится с «Коннектикутом»

Сегодня пройдут вторые матчи серий 1/2 финала плей-офф женской НБА.

«Нью-Йорк» примет на своей площадке «Лас-Вегас» (1-0), «Миннесота » встретится дома с «Коннектикутом» (0-1).

Женская НБА

Плей-офф

Полуфиналы (до 3-х побед)

Первые матчи

Нью-Йорк – Лас-Вегас

2 октября . 2.30

«Нью-Йорк » ведет в серии – 1-0

Миннесота – Коннектикут

2 октября . 4.30

«Коннектикут» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.