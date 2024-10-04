Джулиус Рэндл об обмене в «Миннесоту»: «Жена сказала, что могло быть гораздо хуже»

Джулиус Рэндл посмеялся по поводу своего обмена.

Форвард отправился в «Тимбервулвз» вместе с Донте Дивинченцо в обмен на Карла-Энтони Таунса.

«Моя жена сказала, что могло быть гораздо хуже. Не буду называть конкретные места, но могло быть хуже.

Я прежде всего баскетболист. Меня больше всего беспокоят победы. На этом этапе моей карьеры я уже добился многого на индивидуальном уровне, но мне всегда хотелось взять титул. И это идеальная возможность побеждать», – заключил Рэндл .

«Миннесота » дошла до финала Западной конференции в прошлом розыгрыше плей-офф НБА .