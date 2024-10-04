Джулиус Рэндл об обмене в «Миннесоту»: «Жена сказала, что могло быть гораздо хуже»
Джулиус Рэндл посмеялся по поводу своего обмена.
Форвард отправился в «Тимбервулвз» вместе с Донте Дивинченцо в обмен на Карла-Энтони Таунса.
«Моя жена сказала, что могло быть гораздо хуже. Не буду называть конкретные места, но могло быть хуже.
Я прежде всего баскетболист. Меня больше всего беспокоят победы. На этом этапе моей карьеры я уже добился многого на индивидуальном уровне, но мне всегда хотелось взять титул. И это идеальная возможность побеждать», – заключил Рэндл.
«Миннесота» дошла до финала Западной конференции в прошлом розыгрыше плей-офф НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости