Шакил О’Нил: «Переход Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт» все портит. Ему нужно взять титул в ведущей роли, чтобы претендовать на звание величайшего»
Шакил О’Нил порассуждал о наследии Кевина Дюрэнта.
Легендарный центровой не считает, что форвард «Санз» участвует в дискуссии о величайшем игроке всех времен.
«У него своя особенная категория. Как я. Я тоже не претендую на звание лучшего в истории, но являюсь самым или одним из двух самых доминирующих игроков. Он тоже один из двух лучших атакующих баскетболистов в истории.
Но он проиграл «Голден Стэйт» и присоединился к ним. Это все портит.
Если он возьмет титул в ведущей роли, мы должны будем включить его в эту дискуссию», – заявил О’Нил.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The BIG podcast в сети X
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