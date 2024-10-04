Шакил О’Нил: «Переход Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт» все портит. Ему нужно взять титул в ведущей роли, чтобы претендовать на звание величайшего»

Шакил О’Нил порассуждал о наследии Кевина Дюрэнта.

Легендарный центровой не считает, что форвард «Санз» участвует в дискуссии о величайшем игроке всех времен.

«У него своя особенная категория. Как я. Я тоже не претендую на звание лучшего в истории, но являюсь самым или одним из двух самых доминирующих игроков. Он тоже один из двух лучших атакующих баскетболистов в истории.

Но он проиграл «Голден Стэйт » и присоединился к ним. Это все портит.

Если он возьмет титул в ведущей роли, мы должны будем включить его в эту дискуссию», – заявил О’Нил.