Лишь один из легионеров тель-авивского «Маккаби» отправился в Израиль после игры Евролиги, остальные решили остаться в Белграде
«Маккаби» вернулся в Тель-Авив в неполном составе.
В четверг клуб стартовал в Евролиге-24/25 с победы над «Виллербаном» на нейтральной площадке в Белграде. В связи с переносом намеченной на выходные финальной игры Кубка Израиля с «Маккаби Рамат-Ган» команда из Тель-Авива предоставила игрокам право самим решать, отправятся ли они домой или останутся в Сербии.
Все иностранные баскетболисты за исключением Джейлена Хорда решили остаться в Белграде.
В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке в Израиле введены ограничения на проведение публичных мероприятий.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости