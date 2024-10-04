Лишь один из легионеров тель-авивского «Маккаби» отправился в Израиль после игры Евролиги, остальные решили остаться в Белграде

«Маккаби» вернулся в Тель-Авив в неполном составе.

В четверг клуб стартовал в Евролиге-24/25 с победы над «Виллербаном» на нейтральной площадке в Белграде. В связи с переносом намеченной на выходные финальной игры Кубка Израиля с «Маккаби Рамат-Ган» команда из Тель-Авива предоставила игрокам право самим решать, отправятся ли они домой или останутся в Сербии.

Все иностранные баскетболисты за исключением Джейлена Хорда решили остаться в Белграде.

В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке в Израиле введены ограничения на проведение публичных мероприятий.